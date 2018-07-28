توقعات بوصول سفن كسر الحصار لغزة مساء الأحد

أكد رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة زاهر بيراوي أن سفن كسر الحصار المتجهة إلى قطاع غزة (العودة، حرية، وفلسطين) تسير وفقاً للخطة والبرنامج الزمني لها، متوقعاً وصولها شواطئ غزة مساء الأحد أو صباح الاثنين.

وقال بيراوي في بيان له: "إن السفن تخطت الحدود المصرية تجاه الشرق، ونأمل أن تتكلل مساعيها بالنجاح والوصول لشواطئ غزة".

وناشد بيراوي كل المنظمات الحقوقية والدولية ببذل جهدها العملي والحقيقي للحيلولة دون الاعتداءات "الإسرائيلي" على السفن التي لا تحمل سوى نشطاء دوليين سلميين، وبعض الأدوية والمساعدات الرمزية للقطاع الصحي.

وأضاف "اللجنة الدولية لكسر الحصار وتحالف أسطول الحرية خاطبوا وزراء خارجية الدول الذين لهم رعايا مشاركين في سفن كسر الحصار عن غزة للتدخل لضمان وصول السفن الى شواطئ غزة، وحماية رعاياهم".

وجدد بيراوي التأكيد أن جميع من على متن هذه السفن الصغيرة يتمتعون بصحة جيدة ومعنويات عالية، ويتطلعون إلى لحظة الوصول لغزة.

ويوجد على السفن 40 من المتضامنين الدوليين والشخصيات العامة من حوالي 15 دولة، بما في ذلك الفريق الإعلامي ومنهم مراسلي قناة الجزيرة وقناة برس تي في.

يذكر أن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعترضت عام 2010 سفينة مرمرة لكسر الحصار في المياه الدولية قبالة شواطئ بحر غزة واستشهد خلالها 10 ناشطين أتراك وأصيب 60 آخرين وتم احتجازهم في "إسرائيل" وثم إلى بلادهم.