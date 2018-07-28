"البيت الأبيض" يخطئ في كتابة اسم بلاده

كتب المركز الصحفي للبيت الأبيض، أمس الجمعة، اسم دولته بخطأ إملائي.

ونشر على صفحته في تويتر خبرا يدور فيه الحديث حول معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية الذي بلغ في الفصل الثاني من العام الجاري 4,1% وفق معلومات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

وجاء في خبر المركز الصحفي: "إذا استمر الاقتصاد ينمو بمثل هذه الوتائر فستتم مضاعفة اقتصاد "United Sates" (بدلا من "United States") بشكل أسرع مما كان عليه في عهدي حكم الرئيسين بوش (جورج بوش الابن) وأوباما (باراك أوباما)".

وفيما بعد تمت إزالة هذا الخبر من صفحة البيت الأبيض.

وتقوم وسائل الإعلام الأمريكية الليبرالية بوضع قوائم لـ "أفدح الأخطاء" التي يرتكبها الرئيس الأمريكي ومسؤولو مكتبه الصحفي في تصريحاتهم.