ارتفاع حصيلة قتلى حرائق أثينا إلى 88 واستمرار التحقيقات

ذكرت شبكة قنوات "إي.آر.تي" الحكومية اليونانية ،اليوم السبت، أن حصيلة القتلى الناجمة عن العديد من الحرائق القاتلة في مختلف أنحاء أثينا هذا الاسبوع ارتفعت إلى 88 على الأقل.

وأضافت "إي .آر .تي"، نقلا عن ارقام رسمية، أنه مازال عشرة أشخاص آخرين في حالة خطيرة تهدد حياتهم، ومازال العديد من الاشخاص مفقودين.

وتابعت أن الأمر يمكن أن يستغرق عدة أيام لكي تحدد الشرطة هويات جثث، باستخدام عينات الحمض النووي "دي.إن.إيه"، التي قدمها أقرباء إلى مشرحة في أثينا. وبعد ذلك ستتمكن السلطات من الكشف عن العدد المحدد للاشخاص، الذين مازالوا مفقودين،بحسب الشبكة.

وتتواصل التحقيقات بشأن سبب الحرائق، وكان أولها قد نشب يوم الاثنين الماضي. وتمت السيطرة على الحرائق.

وتعتقد الحكومة أنه تم إشعال الحرائق بشكل متعمد.

وذكرت صحيفة " كاثيميريني" اليونانية اليوم السبت، نقلا عن مصادر مقربة من التحقيقات، أن أحدى تلك الحرائق قد نشبت ، من غير قصد من جانب أحد السكان في منطقة رافينا إلى الشرق من أثينا.