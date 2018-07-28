مؤسسات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بإدراج "إسرائيل" في "قائمة العار"

طالب تجمع المؤسسات الحقوقية في فلسطين، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة بإدراج "اسرائيل" ضمن اللائحة السوداء (قائمة العار) للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال.

وأوضح التجمع في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه مساء السبت، أن إسرائيل" انتهكت قواعد القانون الدولي الإنساني واستخدمت القوة المفرطة تجاه المدنيّين.

وطالب التجمع، لجنة التحقيق الدولية بالبدء الفوري في التحقيق بمساس قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المستمر والخطير بقواعد القانون الدولي، والعمل على إثبات الحقائق حول جرائم قتلها وإصابتها للمدنيين خلال مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، وتحديد المسؤولين عن تلك الجرائم.

وشكلت لجنة التحقيق الدولية برئاسة الخبير "ديفيد كرين" بتاريخ 2018/07/25، استناداً لقرار مجلس حقوق الإنسان في دورته الاستثنائية بتاريخ 2018/05/1.

ودعا التجمع، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم القتل العمد واستهداف المدنيين من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة.

كما وطالب، الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، بالإضافة إلى التزامها بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة لنصوص الاتفاقية، بموجب المادة 146 منها.

وفي ذات السياق طالبت، المجتمع الدولي بالعمل على وقف انتهاكات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.