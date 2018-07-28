دعوات للمشاركة في فعاليات الأسبوع التضامنية مع الأسرى والخان الأحمر



دعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة للمشاركة في الاعتصام أمام الصليب الأحمر الدولي في البيرة، ضمن الحملة الوطنية لإسقاط قانون الاحتلال سرقة مخصصات أهالي الشهداء والجرحى والأسرى وأموال شعبنا، واسنادا للأسرى المضربين عن الطعام الثلاثاء المقبل.

وطالبت القوى في بيان صدر عنها، اليوم السبت، جماهير محافظة رام الله والبيرة بالمشاركة في الاعتصام أمام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في رام الله، يوم الأربعاء المقبل رفضا لقرارات إنهاء عقود مئات الموظفين، وتقليص الخدمات وتأكيدا على التمسك بدور الوكالة وعملها حتى تحقيق حق العودة وفق القرار الأممي 194.

وشددت القوى على الاستمرار في الاعتصام المفتوح والرباط في الخان الأحمر، وتأدية صلاة الجمعة المقبلة في القرية، رفضا للترحيل والتهجير ومحاولات الاقتلاع، وتأكيدا على الصمود والبقاء وتصميم شعبنا على افشال مخطط القدس الكبرى.