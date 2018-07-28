مستوطنون يعتدون على مسن في الخليل

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، بالضرب على المسن راشد الزرو التميمي (60 عاما) بمدينة الخليل بالضفة المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن مستوطنين من مستوطنة "خفعات جال" المقامة على أراضي محتلة في مدينة الخليل، اعتدت بالضرب على المسن التميمي، ورشقوه بالحجارة اثناء تواجده امام منزله في منطقة جبل جالس بالمدينة، ما تسبب بإصابته برضوض في صدره نقل على اثرها من قبل طواقم اسعاف الهلال الاحمر لتلقي العلاج في مستشفى الخليل الحكومي.

وقال التميمي إن المستوطنين حاولوا الاعتداء على ابنائي، وتسببوا بحالة من الهلع والخوف لأطفالنا، وناشد كافة الجهات المختصة، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية مساندتهم، منوها الى أن المواطنين يخشون على حياتهم وأسرهم من اعتداءات المستوطنين التي طالت مواشيهم ومزروعاتهم ايضا.