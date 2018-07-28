أسعار النفط تهبط مع سوق الأسهم لكن برنت يحقق مكسبا أسبوعيا

تراجعت أسعار النفط تحت وطأة انخفاض في سوق الأسهم الأمريكية لكن برنت حقق زيادة أسبوعية مدعوما بانحسار التوترات التجارية وتوقف مؤقت لشحنات الخام السعودية عبر مسار ملاحي رئيسي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 74.29 دولار للبرميل لكنها حققت زيادة أسبوعية 1.8% هي الأولى في أربعة أسابيع.

ونزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 92 سنتا لتغلق عند 68.69 دولار للبرميل وتتراجع للأسبوع الرابع على التوالي وبنسبة 2.4% هذا الأسبوع.

وتأثرت أسعار النفط سلبا بالتراجع الواسع النطاق لأسواق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة.

ويحدث أحيانا أن تقتفي عقود الخام أثر الأسهم.

وقال فيليب سترايبل كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو للعقود الآجلة "لعل في ذلك ما يشير إلى تباطؤ في الاقتصاد، مما قد يؤثر بدوره على استهلاك النفط."

وتجاهلت سوق النفط بدرجة كبيرة بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة وأظهرت أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الثاني بأسرع وتيرة له في نحو أربع سنوات.