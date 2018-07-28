أبو هولي: مؤتمر في القاهرة سيبحث آليات تساعد الأونروا الخروج من أزمتها

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي أن مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين سيبحث بشكل مستفيض الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية.

كما سيبحث آليات تساعد الوكالة للخروج من ازمتها لمالية دون المساس بالخدمات الاساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين والحفاظ على مهامها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار 302 لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .

وقال أبو هولي في بيان صحفي :"إن أعمال الدورة (100) لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين ستبدأ صباح يوم غد الاحد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة الدول العربية المضيفة للاجئين ، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة ‘ألكسو’، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة “أسيسكو”.

واشار الى ان اهمية المؤتمر تعود الى كونه المؤتمر الوحيد المخصص لمناقشة القضية الفلسطينية داخل الجامعة العربية وان توصياته تقدم دوريا لاجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب لإقرارها .

واوضح أبو هولي أن ملف اللاجئين الفلسطينيين واوضاعهم في الدول العربية المضيفة وخاصة في سوريا ولبنان والأزمة المالية التي تواجه وكالة الغوث وقراراتها الأخيرة المتعلقة بوقف بعض برامجها وتقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ووقف عقود عمل ما يقارب 1000 موظف يعملون على موازنة الطوارئ ستكون حاضرة في المؤتمر متوقعاً ان يكون هناك توصيات هامة بخصوص ذلك.

وأشار إلى أن المؤتمر سيواصل اعماله لمدة خمسة ايام خلال الفترة من 29/7- 2/8/2018 لمناقشة القضايا المطروحة على جدول اعماله من ضمنها قضية القدس والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على مدينة القدس واهلها وعلى المسجد الاقصى ومحاولات تهويدها علاوة على قرار الحكومة الاسرائيلية بإخلاء التجمعات البدوية الفلسطينية في الخان الاحمر وجبل البابا وتجمع أبو نوار وغيرها من التجمعات البدوية التي تقع ضمن حدود القدس ، وترحيلهم خارج المنطقة المصنفة ضمن ما يعرف بمخطط E1 الاستيطاني وفصلهم عن المناطق الأخرى المحيطة بالقدس لتنفيذ مشروع القدس الكبرى .

وتابع أبو هولي : ان المؤتمر سيقف امام تقرير قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة حول متابعة توصيات الدورة (99) السابقة لمؤتمر المشرفين .

واضاف د. ابو هولي ان المؤتمر سيناقش ايضا متابعة تطورات الانتفاضة ودعمها والاستيطان الإسرائيلي والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصري، ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، وأوضاعها المالية والتنمية في الأراضي الفلسطينية اضافة الى متابعة توصيات الدورة '78 ' لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين، وتحديد موعد ومكان انعقاد الدورة (101) المقبلة لمؤتمر المشرفين .

يشار الى ان المؤتمر سيترأس اعمال دورته الدكتور احمد ابو هولي الذي يترأس وفد دولة فلسطين الذي يضم كل من مدير عام دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية احمد حنون ورئيس قطاع الاعلام والدراسات في دائرة شؤون اللاجئين سعيد سلامة .

وسيقدم وفد دولة فلسطين مجموعة من التقارير المتخصصة حول مجمل القضايا المدرجة على جدول اعمال المؤتمر وعلى وجه الخصوص اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في الدول العربية المضيفة وتطورات الأزمة المالية لوكالة الغوث عقب تخفيض الادارة الامريكية لمساهماتها في دعم ميزانيتها علاوة على تقرير يتضمن الانتهاكات الاسرائيلية في القدس والاستيطان الاسرائيلي المتواصل على الاراضي الفلسطينية لمحتلة عام 1967 والعدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا الفلسطيني .