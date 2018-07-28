الرئيس الأمريكي يمدد العقوبات على لبنان

مدَّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، العقوبات المفروضة على لبنان منذ عام 2007 لعام آخر، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض.

وأوضح البيت الأبيض وفقا لوكالة"سبوتنيك" أن ترامب، اتخذ القرار، بسبب مواصلة إيران توريد الأسلحة إلى "حزب الله".

وأشار ترامب في رسالة إلى الكونغرس الأمريكي، إلى أن إيران تمد حلفاءها في لبنان بـ "أسلحة متطورة بشكل متزايد".

وبرأي الولايات المتحدة، فرضت هذه العقوبات على أولئك الذين يقوضون السيادة والديمقراطية في لبنان وينظمون العنف لأسباب سياسية ويساهمون في نفوذ سوريا على الأراضي اللبنانية، على حد زعمه.