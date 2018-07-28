الاحتلال يقتحم قرية كوبر ويسرق أموالاً من منازل المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم السبت قرية كوبر شمال مدينة رام الله وشرعت بعمليات مداهمة وتفتيش في منازل المواطنين الفلسطينيين وسرقة الاموال.

وقال شهود عيان من القرية إن عشرات الجنود داهموا عددا من المنازل وقاموا بتفتيشها والتحقيق مع الأهالي وتخريب محتوياتها وسرقوا مبالغ مالية خاصة بالأسر.

ويأتي اقتحام القرية بعد العملية التي نفذها الشهيد طارق محمد دار يوسف "17 عاما" في مستوطنة "آدم"، أدت لمقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين.

ومنذ ذلك الحين، تشن قوات الاحتلال حملة اقتحامات متتالية للقرية والمنازل وسط اغلاقات بين الحين والأخر وتحفير الشوارع ومنع الأهالي من التنقل في بعض الأحيان.

واقتحمت قوات الاحتلال في وقت سابق منزل والد الشهيد وأخذت مقاساته من الداخل وهددت بهدمه.

وعرف من بين المواطنين الذين اقتحم الاحتلال منازلهم وسرق أموالهم:

1. منزل الاسير المحرر خلدون البرغوثي - تفتيش

2. منزل نائل الفحل - تفتيش وسرقة 1850 شيكل

3. منرل سرحان البرغوثي -تفتيش وسرقة 2400 شيكل

4. محمد مشعل (البرغوثي) - تفتيش وسرقة مبلغ مالي