5 أسرى يبدأون أعواماً جديدة في الأسر

أفادت اذاعة صوت الاسرى، أن خمسة أسرى، يدخلون اليوم 28 من تموز، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

الأسير محمد صبحي محمد أبو طبيخ (38 عامًا) من جنين المحكوم بالسجن المؤبد مرتين بالإضافة إلى 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال، وهو من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في السجون.

والأسير رائد عليان عيد شافعي من طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير غسان محمد حسين قدومي (35 عامًا) من قلقيلية المحكوم بالسجن 14 عامًا ومعتقل منذ عام 2006 وأمضى 12 عامًا في السجون.

والأسير محمد خليل جميل شقيرات (37 عامًا) من القدس المحتلة المحكوم بالسجن 18 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير محمد زهير سالم أبو دراز من مدينة خانيونس جنوب القطاع المحكوم بالسجن 15 عامًا ومعتقل منذ عام 2014 خلال العدوان الأخير على القطاع، وأمضى أربعة أعوام في السجون.