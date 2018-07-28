استشهاد الفتى "مؤمن الهمص" متأثراً بجراحه التي أصيب بها بالأمس

اعلن اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة صباح اليوم السبت، استشهاد الفتى "مؤمن فتحي الهمص" (17 عاماً) من سكان رفح، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال أمس الجمعة على حدود قطاع غزة.

وأوضحت صحة غزة، أن الفتى الهمص أصيب أمس خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرات العودة، على الحدود الشرقية لرفح، حيث أصيب برصاصة في الصدر ليرفع عدد شهداء الامس الى ثلاثة .

وكان المواطن غازي أبو مصطفى (45 عاماً) قد استشهد جراء إصابته برصاصة في الرأس شرق مدينة خان يونس، جنوب القطاع، وكذلك الطفل أمجد السطري (12عاماً) جراء إصابته برصاصة في الرأس شرق مدينة رفح، جنوب القطاع امس.

وأضافت صحة غزة أنه بذلك يرتفع عدد شهداء مسيرة العودة الى 155 شهيد و اكثر من 17100 اصابة منذ 30 اذار الماضي.