حرائق الغابات تتوسع بأوروبا وتحذيرات من ارتفاع قياسي بالحرارة

اجتاحت موجة حر الجمعة مناطق شاسعة من أوروبا، حيث عملت فرق الإطفاء على مكافحة حرائق الغابات؛ جراء ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، فيما حظرت بعض السلطات الشواء علما أن تساقط الأمطار مساء ساهم في تبريد الأجواء في بعض المناطق.

وفي ما يلي استعراض للوضع:

اليونان: تبادل الاتهامات

جرى تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن الحرائق التي أدت إلى مقتل 82 شخصا في اليونان.

وتحدث نائب وزير حماية المواطنين ميكوس توسكاس عن مؤشرات "خطيرة" على عمل تخريبي متعمد، بينما وجه آخرون أصابع الاتهام إلى الحكومة بسبب ضعف إجراءات الوقاية من الحرائق.

ألمانيا: حرائق غابات

شهدت ألمانيا درجات حرارة قياسية يتوقع أن تصل إلى 39 درجة مئوية.

ويكافح رجال الإطفاء الحرائق بالقرب من فيتشنفالدي جنوب غرب برلين، ومقاطعة ساكسوني-إنهالت الشمالية.

ونشرت هيئة "إيه أر دي" للبث العام صورة لعربة إطفاء تقوم بتعبئة الماء من بركة سباحة.

في برلين استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء حريق في مبنى البرلمان، الذي يعد معلما بارزا في ألمانيا.

وألغى مسؤولون في هامبورغ عرضا سنويا للألعاب النارية بسبب مخاوف من اندلاع الحرائق في الأراضي الجافة.

هولندا: حمى الليل

سجلت هولندا 1143 حريقا في الأيام الـ25 الأولى من شهر تموز/يوليو، مقارنة بـ187 حريقا في شهر تموز/يوليو بأكمله العام الماضي.

وسجلت البلاد أعلى درجة حرارة خلال الليل من الخميس إلى الجمعة، وصلت إلى 24,4 درجة مئوية.

سويسرا: تحذير من الحرارة

أصدرت سلطات الأرصاد الجوية السويسرية تحذيرات من موجة حر في جنوب البلاد.

السويد: حظر نزهات الشواء

قالت السلطات السويدية إن 17 حريقا من حرائق الغابات لا يزال مشتعلا في البلاد، بعد إخماد حرائق أخرى هذا الأسبوع.

وشهدت البلاد أعلى درجات حرارة هذا العام، حيث وصلت في بعض المناطق الجنوبية إلى 34,6 درجة مئوية.

وقالت فنلندا المجاورة إنها سترسل 35 رجل إطفاء إلى السويد، لينضموا إلى فرق من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع تساقط الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه لا يزال يحظر على المواطنين الشواء أو إشعال النيران.

لاتفيا: إخماد حريق هائل

قال رجال الإطفاء في لاتفيا، إنهم تمكنوا من احتواء حريق امتد على ألف هكتار غرب البلاد. وأعلنت لاتفيا عن كارثة قومية مع جفاف شديد وارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وتساعد ليتوانيا وبيلاروسيا المجاورتين لاتفيا في إخماد الحرائق.

فرنسا: عواصف قادمة

تشهد مناطق واسعة من فرنسا كذلك موجة حر شديد، حيث وصلت درجة الحرارة في باريس الخميس إلى 37 درجة مئوية.

ويتوقع أن تهب عواصف تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع في شمال وغرب البلاد، بحسب مركز الأرصاد الجوية الفرنسي.

بريطانيا: "جمعة الفرن"

يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة مستواها القياسي البالغ 38,5 درجة مئوية الجمعة.

ويتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 35 درجة في معظم مناطق شرق وجنوب شرق إنكلترا، وتصل إلى 37 درجة في لندن، بحسب مركز الأرصاد الجوية.

وألغت شركة "يوروتانل" آلاف التذاكر على رحلات عبر "القنال"، بسبب "درجات الحرارة العالية للغاية" وأعطال مكيفات الهواء.

وطلب فريق الإطفاء في لندن من المجالس البلدية منع الشواء في الحدائق العامة، بعد زيادة الاستدعاءات لإطفاء حرائق.

وأجبرت درجات الحرارة العالية نادي ماريلبون المحافظ على التخلي النادر عن تقليد متبع، إذ سمح للأعضاء الذين يحضرون المباراة بعدم ارتداء السترة.

بلجيكا: أكثر حرارة من 2006

أعلنت السلطات في بلجيكا عن موجة حر. وسجل الخميس 26 تموز/يوليو أعلى درجة حرارة في التاريخ لذلك اليوم، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 34 مئوية، بحسب خبير الأرصاد الجوية ديفيد ديهيناو.