الطقس: الحرارة اقل من معدلها السنوي

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، غائمة جزئياً ولطيفة في معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

واشارت الدائرة الى ان الجو يكون يوم غد الاحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الاثنين المقبل، غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ما يوم الثلاثاء المقبل، فيكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.