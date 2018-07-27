أكياس الشاي الأخضر لعلاج احمرار العين

يمكنك استخدام الشاي الأخضر وزيت شجرة الشاي لعلاج التهاب باطن العين. زيت شجرة الشاي دواء يقضي على الجراثيم، ومضاد للفيروسات، ومطهّر طبيعي في الوقت نفسه يستطيع قتل الجراثيم الموجودة في العين على الفور.

وللشاي الأخضر تأثير مهدئ للعين، إلى جانب أنه يحتوي على مادة تحد من تهيج العين، وتعمل مركبات الفلافونويد التي يحتويها على الحد من التهاب العين البكتيري والفيروسي.

لعلاج التهاب العين:

* ضع كيس الشاي الأخضر في ماء ساخن لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

* أضف 3 قطرات من زيت شجرة الشاي إلى الخليط.

* انتظر حتى يبرد الكوب ويصبح في درجة حرارة الغرفة، ثم ضع كيس الشاي الأخضر على عينيك.

* اترك كيس الشاي الأخضر على عينيك لمدة 20 دقيقة، وكرّر نفس العلاج 3 إلى 4 مرات في اليوم، ليختفي الالتهاب خلال 24 ساعة.

* يساعد هذا العلاج أيضاً على علاج جفاف العين، ومشكلة تساقط الرموش.