صور لخسوف القمر الدامي.. وظواهر فلكية نادرة

بدأت مساء الجمعة في المنطقة العربية وتحديدا الجزء الشرقي منها ظاهرة فلكية نادرة هي خسوف القمر الدامي، بعد أن حجبت الأرض ضوء الشمس عن سطح القمر نتيجة لوجودهما على استقامة واحدة.

وبعد أن اكتمل الخسوف الكلي، سيستمر لمدة 103 دقائق وسيترافق مع لون أحمر على سطح القمر مما دفع إلى إطلاق تسمية "خسوف القمر الدامي" على هذه الظاهرة.

وهو أطول خسوف كلي على الإطلاق في القرن الحادي والعشرين.

وبدأ القمر بدخول منطقة شبه الظل في الساعة 09:15 مساء بتوقيت الإمارات، وبدأ الخسوف الجزئي في الساعة 10:24 مساء، وبدأ الخسوف الكلي في الساعة 11:30 مساء، وسيصل الخسوف إلى ذروته في الساعة 00:22 من صباح يوم السبت بتوقيت الإمارات.

وسينتهي الخسوف الكلي في الساعة 01:12 صباحا، في حين سينتهي الخسوف الجزئي في الساعة 02:19 صباحا، وسيخرج القمر من منطقة شبه الظل وينتهي الخسوف بشكل كامل في الساعة 03:29 من صباح يوم السبت.

يشار إلى أن أقصر خسوف كلي للقمر في هذا القرن حدث يوم 04 إبريل 2005، وكانت مدته 4 دقائق و48 ثانية.

وبالإضافة إلى الخسوف الكلي للقمر، تشهد السماء ظهورا نادرا لبعض كواكب المجموعة الشمسية التي يمكن رؤية بعضها بالعين المجردة.

ويقوم مركز الفلك الدولي في الإمارات ببث مباشر لظاهرة خسوف القمر الدامي، وما يرافقه من أحداث فلكية، عبر قناته على يوتيوب.

وبرعاية وكالة الإمارات للفضاء، نظم مركز الفلك الدولي في مدينة أبوظبي مساء الجمعة، عملية رصد عام لخسوف القمر باستخدام التلسكوب.

وقد رصدت "سكاي نيوز عربية" المواعيد التي سيتمكن العرب في الدول الأخرى خلالها من مشاهدة الظاهرة الفلكية النادرة.