النائب دحلان: اعتداء الاحتلال على المسجد الأقصى ليس حدثاً عرضياً

عقب النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان ، اليوم الجمعة، على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك.

وقال دحلان في تغريده:" اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى وحراسه والمصلين وإغلاق جوامعه ومساجده ليس حدثاً عرضياً عابراً، فما يجري الآن مخطط مسبقاً وله ما بعده من خطوات في غاية الخطورة شرع الاحتلال بتنفيذها على أرض الواقع مستفيدا من تهالك النظام السياسي الفلسطيني والانقسام الوطني المدمر".

وأضاف دحلان:" لكن هذا الليل لن يطول، وشعبنا يعرف كيف يستعيد زمام المبادرة مجدداً، وعلينا جميعاً توفير ما هو مستطاع تلبية لمتطلبات صمود شعبنا في هذه المرحلة الصعبة والقاسية".