الهيئة الوطنية: ﻿﻿الجمعة القادمة "جمعة الحياة والحرية رفضا للحصار والاغلاق"

أعلنت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار نهاية فعاليات جمعة (اطفالنا الشهداء)"دماء أطفال القدس تعانق دماء أطفال غزة "، مؤكدة استمرار فعالياتها؛ "لحماية حقنا بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال لنا".

ودعت الهيئة في بيان صحفي، جماهير شعبنا للمشاركة في فعالية الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان: "جمعة الوفاء لشهداء القدس.. الشهيد محمد طارق يوسف " رفضا للحصار والاغلاق.

و توجهت الهيئة بالتحية للشهداء في غزة والضفة وللجماهير التي احتشدت اليوم تعبيرا عن دعمها لأطفال شعبنا ، لتثبت أنها عصية أمام الإرهاب والقمع وأنها لن تتراجع وستواصل المسيرة بإصرار على استكمال درب النضال والكفاح الجماهيري السلمي حتى تحقيق اهداف هذه المسيرات بكسر الحصار والعودة الى الديار.

كما توجهت بتحية العز والفخار لأهلنا العظماء في مدينة القدس المحتلة الذين هبوا اليوم بالآلاف دفاعا عن المسجد المبارك وقبة الصخرة الشريفة، والمدينة المباركة عاصمة فلسطين التاريخية، و دعتهم لمواصلة ثورتهم ضد العدو الجبان لتكون ثورة وانتفاضة تعم كل فلسطين.

و أكدت الهيئة على فشل محاولات الاحتلال بفرض معادلة التهدئة مقابل التهدئة في ظل الاحتلال والحصار، لأنها تتجاهل حقوق شعبنا الطبيعية في الحرية والحياة الكريمة ، وتتنكر لجوهر مأساة شعبنا ومعاناته بسبب الاحتلال والحصار والاعتداء على المقدسات. ونطالب الجهات الوسيطة الاستدراك بضرورة وقف الغطرسة الصهيونية والاستعلاء الذي يتجاهل حقوقنا وأوجاعنا.

و دعت لاستمرار المسيرات السلمية مؤكدة على رفضها لكل الحلول التصفوية لقضيتنا وعلى رأسها صفقة القرن الأمريكية بمختلف مخططاتها على الأرض، من حصار ، وقتل ودمار واغتيال للطفولة ، مشيرة الى أن المسيرة لن تتوقف أبدا على أنغام الوعود الخادعة التي يرسلها الاحتلال عبر بعض الوسطاء ، فلا بد ان يعيش شعبنا حياة كريمة ويرى الحرية حقيقة واقعة راي العين وليس خيالا ووعودا.

كما ثمنت الدور المصري في البحث عن وسائل لإغاثة شعبنا بالقطاع، مؤكدة ان مصر التي دفعت الالاف من الشهداء من أجل قضايا الامة لن تسمح للاحتلال الصهيوني ان يفرض علينا معادلات خادعة مبهمة ولن تسمح له بكسب الوقت من أجل تمرير صفقته المشبوهة.

و أكدت على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حقنا بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال لنا.

و قالت: "في هذا الصدد ورداً على رسائل الموت والدمار واغتيال الطفولة ومنع السفر للمرضى وللتأكيد للأمريكي الذي يقود المؤامرة باننا نريد حياة كريمة لأبناء شعبنا بلا حصار أو احتلال، ندعو جماهير شعبنا للمشاركة في فعالية الجمعة القادمة والتي تحمل عنوان: "جمعة الوفاء لشهداء القدس..الشهيد محمد طارق يوسف " رفضا للحصار والاغلاق".

و طالبت الأمم المتحدة بالعمل على وقف سياسة العدو بقتل أطفال شعبنا، كما نطالبها بوقف اجراءات إدارة الوكالة بحق الموظفين بغزة وبمناطق العمليات الخمسة ووقف سياسة الفصل التعسفي بحقهم.