غوتيريش: الأمم المتحدة تعاني نقصًا حادًا في التمويل

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الدولية تعاني نقصًا حادًا في التمويل، مشيرًا إلى أنه أبلغ الموظفين في رسالة أنه سيتم اتخاذ إجراءات لخفض النفقات.

وأوضح غوتيريش في رسالة نشرت على موقع الاتصالات الداخلية في الأمم المتحدة يوم أمس، أن السبب الرئيسي في نقص الأموال هو عدم دفع الدول الأعضاء مستحقات المنظمة المالية في الوقت المحدد، مضيفًا أنه طلب من الدول دفع حصصها فورا لميزانية المنظمة.

وتابع:" أموالنا تراجعت بشكل لم يسبق له مثيل في هذا الوقت المبكر من العام، والتوجه الأوسع مقلق كذلك إذ إن أموالنا تنفد بشكل أسرع، وتبقى تحت الخط الأحمر لمدة أطول".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه سيحتاج إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات بالتركيز على التكاليف غير المتعلقة بالموظفين، لافتاً إلى أنه أوكل إلى قسم الإدارة تحديد وسائل لخفض الإنفاق.

وكانت قد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على ميزانية للمنظمة الدولية لمدة عامين بقيمة 5.4 مليارات دولار. وهذه الميزانية منفصلة عن ميزانية حفظ السلام.

ودفعت 122 دولة من بين 193 مستحقاتها كاملة ابتداء من تموز/يوليو، إلا أنها لم تشمل الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر ممول للمنظمة.