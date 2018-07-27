وفاة طفلة فلسطينية وإصابة 90 آخرين بالتسمم في شرم الشيخ

قضت الطفلة تاليا يوسف الخالدي من مخيم الجلزون قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلّة، وأصيب نحو 90 آخرين، في بالتسمم بأحد مطاعم الفنادق في شرم الشيخ المصرية.

وذكرت مصادر محلية الطفلة الخالدي (9 أعوام) توفيت بعد تعرضها للتسمم في مطعم فندق تقيم فيه العائلة التي وصلت مصر قبل أيام في رحلة سياحية، ومعها مجموعة من عائلات المخيم.

وبيّنت أن التسمم طال عائلة الطفلة الفقيدة وأعضاء المجموعة المشاركة في الرحلة وعددهم قرابة 90 مواطنًا.

في السياق، قالت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، إن الرئيس محمود عباس كلّف السفارة بمتابعة الإجراءات القانونية المتعلّقة بنقل جثمان الطفلة تاليا، ومتابعة الوضع الصحي للمواطنين الذين تعرضوا للتسمم، ومتابعة التحقيق مع الجهات المصرية المسؤولية.

وذكرت السفارة أنها نقلت كافة الفلسطينيين المصابين بالتسمم من رجال ونساء وأطفال إلى مستشفى شرم الشيخ، وتتابع حالتهم الصحية، وغيّرت مكان إقامتهم بالفندق.

ونقلت عن الأطباء استقرار حالات جميع المصابين باستثناء طفل لا زال في العناية المركزة.

وأكّدت السفارة استمرارها في متابعة حالة كافة المصابين بالتسمم حتى الاطمئنان على سلامتهم وشفائهم تمامًا وعودتهم إلى الوطن معافين.