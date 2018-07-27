القيادي البطش: القصف الإسرائيلي لن يثنينا عن الاستمرار في طريقنا

أكد رئيس الهيئة الوطنية لمسيرة العودة القيادي خالد البطش، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبقى محتلاً ولا يريد أن يدفع فاتورة احتلاله للأرض الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لذلك الشعب مستمر في مسيرة العودة حتى تحقيق أهدافه خاصة وأننا نعيش مرحلة عض الأصابع مع العدو في هذه المرحلة.

وقال البطش في تصريحات صحفية اثناء مشاركته في جمعة أطفالنا الشهداء شرق مدينة غزة، أن الكل الفلسطيني حاضر في هذه المسيرة أطفالا ونساء ورجالا وشيوخاً وشيباً وشبانا، في هذه الجمعة لنؤكد أن أطفالنا هم منبع الحياة.

وأضاف أن كل القصف الإسرائيلي الذي استهدف غزة الأسبوع الماضي لن يثني شعبنا من الاستمرار في مسيرته حتى تحقيق ونيل حقوقه من العدو الغاصب. مشدداً على أن صفقة القرن لن تمر والحصار يجب أن ينتهي.