الجهاد: الاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى عدوان وارهاب يجب التصدي له

حذرت حركة الجهاد الإسلامي بشدة من استمرار الإرهاب الإسرائيلي بحق أهل مدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن تداعيات العدوان على المسجد الأقصى خطيرة وعلى العدو وقادته أن يعلموا جيدا أن الشعب الفلسطيني لن يتهاون مطلقا في الدفاع عن كرامته وعن مقدساته.

وقالت الحركة في بيان لها، وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، إن ما يجري في الاقصى ومدينة القدس هو عمل إرهابي خطير وعدوان مبيت ومخطط له من قبل حكومة الاستيطان والارهاب للمساس بمدينة القدس ومحاولة جديدة لفرض مخططات التقسيم الزماني والمكاني في ظل انشغال وصمت عربي وبدعم أمريكي كامل.

ودعت الحركة في بيانها، جماهير شعبنا للتصدي لهذا المخطط الاجرامي بشد الرحال والرباط في القدس والصلاة في الاقصى، كما ندعو الأمة العربية والاسلامية للعمل العاجل والسريع على حماية الأقصى وتوفير كل أشكال الدعم لصمود المقدسيين.

وأكدت على على وحدة الشعب الفلسطيني وتلاحم أبنائه وانخراط كافة فصائله في معركة الدفاع عن الاقصى وحماية قدسيته.

وأوضحت أن الاحتلال الإسرائيلي وضمن مسلسل الاٍرهاب والعدوان المنظم، قام بارتكاب جريمة جديدة بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وتواصلت فصول الجريمة حيث قامت سلطات الاحتلال بإغلاق أبواب المسجد الاقصى وطرد حراسه بالقوة.