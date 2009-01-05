دمّرت ناقلة جند وخاضت اشتباكات عنيفة .. سرايا القدس تخوض معركة بطولية شرق غزة

فلسطين اليوم : غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة غزة عن استهداف قوة صهيونية في حي التفاح شرقي المدينة وتدمر ناقلة جند و توقع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الصهاينة.

وقالت السرايا في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه :" في ساعات مساء اليوم الاثنين 5/1/2009م، تمكنت إحدى مجموعات سرايا القدس المقاتلة من رصد قوة صهيونية خاصة شرقي حي التفاح وخوض اشتباكات عنيفة معها إلى جانب عدد من مقاتلي الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة ما أدى لتدمير ناقلة جند بعبوة ناسفة زرعها مقاتلونا في وقت سابق بالمنطقة".

وأضاف البيان:" بعد ذلك اشتد القصف الصهيوني على المنطقة لتدور اشتباكات في المنطقة بشكل عنيف وتستمر لوقت طويل، حيث تمكن مقاتلونا من قتل وإصابة عدد كبير من الجنود الصهاينة وتشريد وفرار الآخرين بعد أن تلقوا ضربة قاسية من قبل المقاومين".

وتابعت السرايا :" أن هذه العملية تأتي تأكيداً على خيار المقاومة كخيار أوحد لمواجهة الغطرسة الصهيونية بحق أبناء الشعب الفلسطيني".