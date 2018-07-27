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في جمعة أطفالنا شهداء

إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:52 - 27 يوليو 2018
مسيرة العودة على حدود القطاع بعد مرور 100 يوم على المسيرة (27).JPG مسيرة العودة على حدود القطاع بعد مرور 100 يوم على المسيرة (27).JPG
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أصيب شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة غزة وخانيونس، وتم نقلهما للمشافي لتلقي العلاج.

وأفاد مراسلنا، أن مئات الشبان توافدوا بعد صلاة الجمعة إلى الشريط الحدودي حيث مخيمات العودة الخمسة للمشاركة في مسيرة "جمعة أطفالنا الشهداء"، وقوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار عليهم ما أدى لإصابة مواطنين شرقي غزة وخانيونس بالرصاص الحي.

وتتواجد مخيمات العودة على بعد 700 متر من السياج الحدودي على طول حدود القطاع الشرقية مع الأراضي المحتلة عام 1948. حيث يشارك الفلسطينيون في مسيرات سلمية احتجاجاً على سياسات الاحتلال التي تستهدف حق العودة، وتفرض عقوبات جماعية على قطاع غزة.

واستشهد منذ بدء مسيرات العودة في نهاية مارس الماضي 152 فلسطينياً وأصيب أكثر من 16 ألف آخرين.

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