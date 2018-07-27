قاسم: خروج شعبنا في مسيرة العودة يؤكد أننا أمام فعل كفاحي مستمر

أكد حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس أن خروج أبناء شعبنا في قطاع غزة في مسيرات العودة وكسر الحصار يؤكد أننا أمام فعل كفاحي مستمر، وأن الجماهير ستواصل مشوار نضالها حتى تحقق هذه المسيرات أهدافها.

وتحمل مسيرات اليوم رسالة شعبنا بكل مكوناته، وخاصة أطفاله، بحقه في العيش الكريم والحصول على حقوقهم الأساسية في المجالات المختلفة.

وقال: "إن خروج الجماهير تحت شعار "أطفالنا الشهداء" لكشف حجم جريمة الاحتلال بتعمده قتل الأطفال وجرحهم واعتقالهم، منتهكا كعادته كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأضاف أن هذه الجمعة تحمل رسالة تحد للاحتلال، بأن جرائمه المتواصلة لن ترهب جماهير شعبنا ولا حتى أطفاله.