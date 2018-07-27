الاحتلال يعتدي على الأطفال والنساء في المسجد الأقصى

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، عبر باب المغاربة، وألقت القنابل الصوتية بكثافة باتجاه المصلين عقب انتهاء صلاة الجمعة، واعتدت بالضرب على النساء والأطفال.

وأفاد شهود عيان، أن جنود الاحتلال المدججين بالسلاح، اقتحموا الأقصى فجأة عقب انتهاء صلاة الجمعة، وألقوا القنابل الصوتية باتجاه المصلين وتمركزت في ساحة المغاربة وعلى الطريق المؤدي إلى باب السلسلة.

وأضافت المصادر:" قوات الاحتلال تعتلي في هذه الأثناء سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، وتسود حالة من التوتر المسجد الاقصى المبارك وسط اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال".

من جهته، أكد فراس الدبس العلاقات العامة في دائرة الأوقاف الإسلامية، المتواجد في المسجد الأقصى، أن شرطة الاحتلال اعتدت بشكل وحشي على المصلين، وقامت بإغلاق الجامع القبلي بشكل كامل، وأفرغت المسجد المرواني أفرغته من المصلين بالكامل.

ووصف الوضع بالخطير جداً، وان عدد من المصلين المسنين وحراس المسجد الأقصى أصيبوا جراء الاعتداء عليهم من قبل شرطة الاحتلال.