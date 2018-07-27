المئات من أبناء شعبنا يؤدون صلاة الجمعة في الخان الأحمر

أدى المئات من أبناء شعبنا، صلاة اليوم الجمعة، في قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، المهددة بالهدم والتهجير من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال إمام وخطيب الجمعة، إن فلسطين هي قضيتنا الأساسية التي لا ينبغي تجاهلها، مشيرا إلى الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس المحتلة، وتعدي الاحتلال على مقدساتها.

وأشار إلى سياسية التطهير العرقي التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق قرية الخان الأحمر، والتي اعتبر أنها مقدمة لتنفيذ ما تسمى "صفقة القرن".

وقال: إن هذه الصفقة المزعومة ستكون صفعة على وجه الاحتلال وأعوانه، لأنها ستفشل بصمود شعبنا ورباطه على أرضه، داعيا لمزيد من الوحدة والتحدي لمواجهة كل المؤامرات والمخططات الإسرائيلية

وشدد على ضرورة رص الصفوف خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا، والالتفاف حول القيادة الشرعية لمواجهات صفقات الاحتلال.