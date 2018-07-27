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الاحتلال يقتحم يعبد وينصب حواجز عسكرية في محافظة جنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:31 - 27 يوليو 2018
حاجز اسرائيلي - الضفة - حواجز - اغلاق حاجز اسرائيلي - الضفة - حواجز - اغلاق
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اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة. 

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت يعبد وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة ونصبت حواجز عسكرية في محيط البلدة.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في محيط قرى وبلدات المحافظة، وكثفت من تواجدها العسكري، وشرع الجنود بإيقاف مركبات المواطنين جنوب جنين وفي محيط قرى وبلدات الخط الشرقي، وفتشوها ودققوا في بطاقات ركابها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين، واضطرار عدد من المركبات إلى سلوك طرق التفافية.

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