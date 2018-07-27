كاتس يشن هجوماً لاذعاً على سياسة ليبرمان تجاه غزة

شن وزير المواصلات في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" يسرائيل كاتس، هجوماً لاذعاً على سياسة وزير الحرب افغدور ليبرمان في التعامل مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، واصفاً سياسته بالفاشلة وغير صحيحة.

وقال كاتس وفقاً لموقع المستوطنين "7": "لا توجد لـ"إسرائيل" سياسة صحيحة تجاه قطاع غزة فهناك خيارين للتعامل مع غزة، فإما الانفصال عنها كليا، أو إعداد خطة عسكرية لحسم أمر حماس"، معتقداً أن سياسة ليبرمان في غزة تعمل على تقوية المقاومة.

وأضاف: "منذ سنوات طويلة اقترحت الانفصال عن قطاع غزة وخلق حدود بيننا وبينهم مثل الحدود مع سوريا ولبنان؛ فالوضع التي تعيشه "إسرائيل" اليوم مع غزة سخيف"، زاعماً "لقد أصبح لدينا قوة ردع ضد "حزب الله" في لبنان الذي يمتلك جيش قوي وأكثر من 150 ألف صاروخ، ولم ننجح بردع الفصائل في قطاع غزة".

وأشار إلى أن "الفجوة كبيرة جدا بين قواتنا وبين قوة الفصائل في غزة، وهذا يدلل على أن الجيش يسلك سياسة مشوشه مع قطاع غزة بسبب سياسة ليبرمان".

وتابع قوله: "إذا بقي ليبرمان يعتقد أنه يمكن حسم المعركة مع حركة حماس فليتفضل وليعرض خطته العسكرية على الحكومة، لكن كاتس يرى أن المعركة مع قطاع غزة تقترب يوماً بعد يوم إذا لم يسود الهدوء.