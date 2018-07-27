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"عائدون الكشفية" تشارك في تخريج طلاب الثانوية العامة في الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 11:25 - 27 يوليو 2018
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شاركت مجموعة عائدون الكشفية أمس الخميس في تخريج طلاب وطالبات الثانوية العامة "امتحان الانجاز" الذى نظمته المبادرة الوطنية وهو عبارة عن الحفل المركز لمحافظة الخليل حيث شمل تكريم معظم الطلاب والطالبات من شتى المدن والقرى في محافظة الخليل.

وبدأ الاحتفال باستقبال حافل للخريجين أمام حشد جماهيري رائع تواجد في مدرسة الحسين بن علي في مدينة الخليل حيث اصطف الخريجين والخريجات خلف مجموعة عائدون الكشفية ومرورهم من وسط الجماهير بعرض كشفي رائع إلى الاماكن المخصصة لجلوسهم وغادرت المجموعة المنصة بعد أداء التحية على أنغام السلام الوطني الفلسطيني.

في نهاية الاحتفال قدمت المبادرة الوطنية درع شكر وتقدير لمجموعة عائدون الكشفية لإنجاحها الحفل وقامت بشكر قائد المجموعة احمد الطيطي على تلبية مجموعته الدعوة.

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