سفير تونس يستقبل ادارة منظمة همسة سماء الثقافة في مقر السفارة بفلسطين

استقبل سعادة معالي سفير دولة تونس لدى دولة فلسطين الحبيب بن فرح ظهر اليوم الثلاثاء 24-7-2018 ، بمقر السفارة في مدينة رام الله، مؤسس منظمة همسة سماء الثقافة الدولية الاستاذ المهندس عبد الحفيظ اغبارية ورئيسة منظمة همسة سماء الثقافة سعادة معالي سفيرة فلسطين الدكتورة فاطمة ابوواصل اغبارية ترافقهما السيدة الاستاذة فريهان فراح مديرة فرع منظمة همسة سماء الثقافة في فلسطين.

حيث شرح الضيوف لسعادة السفير الحبيب بن فرح عن قافلة القدس المتنقلة التي تنظمها منظمة همسة سماء الثقافة الدولية وبالتعاون مع سفارة فلسطين في تونس وجامعة الدول العربية وجمعية رحاب الاسرة والطفل ومنظمة التربية والاسرة وبتنسيق ومتابعة من ممثلة منظمة همسة سماء الثقافة في تونس وشمال افريقيا الاستاذة هدى بن تصيب ويساعدها المدير الإعلامي لمنظمة همسة في تونس وشمال افريقيا الاستاذ الإعلامي المعز بن رجب والذي سيتم تنفيذه في دولة تونس أوائل العام 2019 ، وقد أعرب السفير التونسي عن شكره وامتنانه لهذا العمل العظيم الذي تنظمه همسة سماء الثقافة وأضاف سعادته ان الشعب التونسي إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال. وكما وأبدى سعادة السفير تعاونه وتسهيل كافة الأمور لنجاح المؤتمر واستمرار مسيرة القافلة المتنقلة.

بدورهم، أعرب الوفد الضيف عن شكره وامتنانه للتعاون الذي ابداه سعادة سفير دولة تونس وقدم مؤسس منظمة همسة الدعوة لسعادة السفير التونسي لحضور المؤتمر.