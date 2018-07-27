وفاة طفل غرقا في رفح جنوب القطاع

توفي الطفل مجد حمدان الأخرس (7 أعوام) صباح اليوم الجمعة، غرقا في بحر رفح جنوب قطاع غزة.

وقال مصدر طبي: "إن الطفل مجد حمدان الاخرس وصل متوفياً إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار إثر تعرضه للغرق في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وتعد هذه الحالة الثالثة التي تتعرض للموت غرقا خلال أسبوع في مدينة رفح.

وفي ذات السياق ذكر مصدر في عائلة الطفل الأخرس، أن الطفل مجد تعرض للغرق في إحدى برك السباحة قبل أيام وأدخل على إثر ذلك العناية المركزة في مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار برفح قبل أن يعلن عن وفاته اليوم الجمعة.