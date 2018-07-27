ليبرمان يصادق على بناء 400 وحدة استيطانية بمستوطنة "آدم"

قرر وزير الحرب "الإسرائيلي" افيغدور ليبرمان المصادقة على توسيع مستوطنة "آدم" جنوب شرق رام الله، بإنشاء 400 وحدة استيطانية جديدة.

وزعم ليبرمان وفقاً لوسائل الإعلام بأن المصادقة على توسيع مستوطنة آدم تأتي رداً على عملية الطعن التي نفذها فتى فلسطيني مساء أمس الخميس في المستوطنة وقتل على إثرها مستوطن واصيب آخران، واستشهد الشاب من بلدة كوبر.

يُشار إلى أن تنفيذ العمليات البطولية جاء كرد فعل من الشبان الفلسطينيين على سياسة الاحتلال "الإسرائيلي" بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة البؤر الاستيطانية في كل شبر من أراضي الضفة، بشكل مخالف لكل الاتفاقيات الدولية والإنسانية والشرعية.