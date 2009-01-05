القدومي: « إسرائيل » وأعوانها لن يحققوا شيئاً من أهدافهم التآمرية ولا نصر من دون صمود

فلسطين اليوم : بيروت

انتقد رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي بشدة التقاعس العربي الرسمي عما يجري في غزة، واعتبر أن هذا التقاعس شجع الغزاة الصهاينة لاستكمال عدوانهم الفاشل.

وقال القدومي في بيانٍ له وصل مراسلنا في بيروت نسخةً عنه :" إن "إسرائيل" وأعوانها لن تحقق شيئا من أهدافها التآمرية"، معتبراً أن التوغل البري دليل ضعف وخوف وتردد، وسيثبت إخواننا في القطاع بأن النصر حليفهم مهما طالت المواجهات".

ودعا القدومي جميع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة إلى حمل البندقية وإلى توجيه ضربات موجعة لقوات الاحتلال، وقال "لا مفاوضات عبثية بعد اليوم، ولنتجه كلنا نحو حمل البنادق واستمرار المقاومة، فلا نصر من دون صمود، ولا تحرير من دون البندقية".