تعرف على الدول التي لم تدفع حصصها المالية للأمم المتحدة هذا العام

نشر الأمين العام أنطونيو غوتيريش، قائمة بأسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية للمنظمة الدولية العام الحالي.

وضمت القائمة بلدانا عربية على رأسها: مصر وسوريا وليبيا والصومال واليمن والأردن والسعودية ولبنان والسودان، وسلطنة عمان وجزر القمر، كما ضمت بلدانا إفريقية وآسيوية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "استيفان دوغريك"، وبحسب البيان، فإنه حتى صباح الخميس، دفعت 112 دولة عضو بالأمم المتحدة كامل مستحقاتها المالية للمنظمة الدولية، فيما بلغ إجمالي المبلغ الذي دفعته الدول الأعضاء بحلول نهاية يونيو/حزيران الماضي، مليارا و494 مليون و200 دولار أمريكي فقط، مقارنة بمليار و701 مليون و800 دولار عن نفس الفترة من 2017".

وذكر أن "المبلغ غير المسدد لميزانية الأمم المتحدة لعام 2018 هو 809 مليون 990 ألف و83 دولار و53 سنتا أمريكيا".

وضم بيان المتحدث الأممي، قائمة بأسماء 68 دولة من الدول التي لم تسدد حصصها المالية للعام الحالي من بينها: إيران وإسرائيل، والبرازيل والأرجنتين، وكولومبيا وفنزويلا وبنما وبارغواي وكوريا الشمالية، وبيلاروسيا وطاجيكستان، وماليزيا والمالديف، وباكستان وبنغلاديش.

بالإضافة إلى العديد من الدول الإفريقية على غرار: أنغولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو وبوروندي والكاميرون وتشاد والكونغو والكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإريتريا وغابون وغامبيا وغانا وغينيا بيساو وكينيا ومدغشقر ومالاوي ومالي وموزمبيق والنيجر والسنغال وسيراليون، توغو، وأوغندا، وتنزانيا، وزامبيا وزيمبابوي.

واختتم الأمين العام، بيانه، بقوله "إن الأمم المتحدة تفهم تماما أن بعض الدول الأعضاء لديها سنوات مالية مختلفة. ومع ذلك، على عكس ما كان لدينا في السنوات السابقة، لم يكن التدفق النقدي بهذا القدر من الارتفاع في وقت مبكر من السنة التقويمية".