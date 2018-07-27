ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

"نوفوستي": واشنطن تعرقل مبادرة روسية للتسوية في الشرق الأوسط

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:36 - 27 يوليو 2018
مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن الدولي
مشاركة

عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية المبادرة الروسية الأخيرة في مجلس الأمن الدولي حول تأكيد المبادئ الدولية المعترف بها للتسوية في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء عن ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة: "لسوء الحظ فإن الوفد الأمريكي قدم تعديلات على المبادرة الروسية تلغي كل الإشارات إلى القاعدة الدولية المنسقة للتسوية والأحكام الهامة الأخرى".

وأضاف المصدر أن الدبلوماسيين الروس اضطروا لوقف عملهم على هذا المشروع بسبب الموقف الأمريكي.

وقدمت روسيا في مجلس الأمن الدولي مبادرة حول صياغة وثيقة تؤكد أنه لا يوجد هناك أي بديل للقاعدة الدولية المعترف بها لتسوية الوضع في الشرق الأوسط وتسوية المسائل الأخرى الخاصة بالمنطقة.

وفي 2 يونيو الماضي لم يؤيد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي حول النزاع الفلسطيني "الإسرائيلي" اقترحت فيه واشنطن إدانة أعمال حركة حماس الفلسطينية نحو "إسرائيل".

 

متعلقات