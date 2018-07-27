قوات الاحتلال تنسحب من كوبر بعد مواجهات مع المواطنين

انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الجمعة، من قرية كوبر قرب رام الله، مسقط رأس الشهيد محمد طارق درا يوسف منفذ عملية الطعن في مستوطنة "آدم".

واندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي اقتحمت وداهمت منازل المواطنين في القرية، كما واندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت القريبة من كوبر، خلال انسحاب جيش الاحتلال من القرية.

وقد أغلق الشبان كافة مداخل قرية كوبر بهدف قطع الطريق على قوات الاحتلال من الدخول إلى كوبر مرة أخرى، حيث أغلقوا الطريق الواصل بين برهام وكوبر، وكذلك المزعة الغربية وبيرزيت.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قال: "إن الجيش سيعزز تواجده في الضفة الغربية عقب عملية الطعن التي أصيب خلالها ثلاثة مستوطنين، وسيتخذ اجراءات ميدانية فورية في قرية كوبر التي خرج منها المنفذ.