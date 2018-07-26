ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

ميلادينوف: أي تصعيد على غزة تداعياته قد تتجاوز الزلزال الكوني

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:20 - 26 يوليو 2018
نيكولاي ميلادينوف نيكولاي ميلادينوف
مشاركة

ذكرت مصادر صحفية أن مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أبلغ اللواء عباس كامل، وزير المخابرات المصرية بأنه لن يتطرق للحديث عن التهدئة مرة أخري مع حماس بغزة.

و أوضح ميلادينوف في حديث مع اللواء عباس كامل بأن هناك من يريد سحق ومحو غزة من على خارطة البشرية، مشيراً الى أن أي تصعيد على غزة تداعياته قد تتجاوز الزلزال الكوني .

و طالب اللواء عباس بالتدخل الفوري لوقف أي محاولات تسعي للذهاب بغزة إلى مربع الفوضى والعنف والدم .

وفي وقت سابق اليوم عقد هنية لقاء مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في مدينة غزة وصفته مصادر مطلعة ب"المهم" وذلك على خلفية التصعيد الأخير في القطاع.

واستشهد مساء أمس ثلاثة عناصر من القسام جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للمقاومة شرقي غزة.

متعلقات