ميلادينوف: أي تصعيد على غزة تداعياته قد تتجاوز الزلزال الكوني

ذكرت مصادر صحفية أن مبعوث السلام إلى الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أبلغ اللواء عباس كامل، وزير المخابرات المصرية بأنه لن يتطرق للحديث عن التهدئة مرة أخري مع حماس بغزة.

و أوضح ميلادينوف في حديث مع اللواء عباس كامل بأن هناك من يريد سحق ومحو غزة من على خارطة البشرية، مشيراً الى أن أي تصعيد على غزة تداعياته قد تتجاوز الزلزال الكوني .

و طالب اللواء عباس بالتدخل الفوري لوقف أي محاولات تسعي للذهاب بغزة إلى مربع الفوضى والعنف والدم .

وفي وقت سابق اليوم عقد هنية لقاء مع منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف في مدينة غزة وصفته مصادر مطلعة ب"المهم" وذلك على خلفية التصعيد الأخير في القطاع.

واستشهد مساء أمس ثلاثة عناصر من القسام جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطة للمقاومة شرقي غزة.