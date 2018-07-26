استشهاد فلسطيني واصابة ثلاثة مستوطنين في عملية طعن بمستوطنة برام الله

استشهد مساء اليوم الخميس شاباً فلسطينياً، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليه بعد قيامه بتنفيذ عملية طعن بمستوطنة "ادم" قرب رام الله.

و ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه شاب فلسطيني، قام باقتحام مستوطنة "آدم" القريبة من رام الله و نفذ عملية طعن أصيب فيها ثلاثة مستوطنين، من بينها 2 بحالة خطيرة.

و وفقاً للصحيفة، فقد دخل المنفذ إلى مستوطنة آدم ونفذ عملية الطعن داخل منزل وتم إطلاق النار عليه، مما أدى لاستشهاده.

و تقوم قوات الاحتلال بعمليات بحث وتمشيط خوفا من وجود منفذ ثاني.