مهجة القدس: الأسير إبراهيم الحريبات يتنسم عبير الحرية

أفادت مؤســـسـة مهجة الـقدس للـشـهـداء والأسـرى الـيـوم؛ أن ســلـطـات الاحتلال الصهـيـوني أفـرجـت عن الأسير المجاهد إبراهيم محمد سالم الحريبات (30 عاماً) من دورا قضاء مدينة الخليل، وذلك بعد أن أنهى مدة محكوميته البالغة أربع سنوات ونصف.

وأوضحـت مهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/01/2014م؛ وأصدرت محكمة عوفر الصهيونية حكماً بحقه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف وغرامة مالية (4000) شيكل بتهمة إلقاء حجارة وعبوة متفجرة تجاه قوات الاحتلال الصهيوني، وهو ينتمي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

جدير بالذكـر أن الأسير المحرر إبراهيم الحريبات ولد بتاريخ 06/12/1988م؛ وهو أعزب، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه لصفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وأفرج عنه من سجن رامون.

من جـهــتـهــا تــتــقـدم مـؤســـسـة مهــجـة الــقــدس بالتهـنـئـة القـلبيـة الـحـارة من الأســـيـر المحـرر إبراهيم الحريبات وعائلته المجاهدة، بمناسبة تحرره، متمنيةً الإفراج العاجل عن جميع أسرانا وأســيراتنا من ســجون الاحتلال الصهيوني.