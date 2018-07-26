الاحتلال يعتزم الرد بقوة كبيرة على أي ضرر على حدود غزة غداً

قالت صحيفة هآرتس العبرية، مساء اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال يعتزم الرد بقوة كبيرة على أي ضرر يلحق بالسياج الفاصل شرق غزة.

وأضافت الصحيفة، أن "الجيش يعتزم الرد بقوة كبيرة على أي ضرر يلحق بالسياج الفاصل أو تجاوزات غداً الجمعة من قبل المتظاهرين على حدود قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 152 فلسطينيًا استشهدوا برصاص إسرائيلي، منذ بدء فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار السلمية نهاية مارس/ آذار الماضي قرب الحدود الشرقية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في بيان صحفي، إنه "من بين الشهداء يوجد 18 طفلًا، و2 من الإناث، و2 من الطواقم الطبية، و2 من الصحفيين".

وضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار، يتجمهر آلاف الفلسطينيين في عدة مواقع قرب السياج الفاصل على الحدود الشرقية للقطاع منذ نهاية مارس، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948 ورفع الحصار عن قطاع غزة.