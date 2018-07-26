الصحة بغزة تدعو حجاج غزة للتوجه للمراكز الصحية للتطعيم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن بدء حملة التطعيم الخاصة بحجاج بيت الله الحرام في محافظات القطاع، اعتباراً من يوم الأحد المقبل 29/7 وحتى الخميس 2/8 خلال فترة الدوام الرسمي للمراكز والعيادات المخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص عدد من المراكز الصحية لاستقبال الحجاج بهدف التطعيمات الخاصة بهم، مبينةً أنها موزعة على النحو التالي:

محافظة الشمال: يخصص مركز شهداء جباليا

محافظة غزة: يخصص كل من مركز شهداء الدرج ومركز شهداء الشاطئ

المحافظة الوسطى: مركز صحي دير البلح

محافظة خانيونس: مركز شهداء خانيونس

محافظة رفح: مركز شهداء رفح

ودعت الوزارة جميع حجاج قطاع غزة إلى ضرورة احضار بطاقة تسجيل الخاصة لهذا العام، كما ندعو الحجاج الى التوجه الى المراكز الصحية التي يتلقون فيها الخدمة الصحية وذلك للحصول على بطاقة الحاج الصحية.

بدوره، قال مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية ماهر شامية أن حملة تطعيم الحجاج ستصاحبها عملية تطوير في التعامل مع الحجاج باعتماد بطاقة صحية لكل حاج، والذي يلزم كل حاج بمراجعة المركز الصحي التابع له الذي يتلقى فيه الخدمات الصحية سواء كان (حكوميا_ وكالة الغوث)، وذلك ليتم تعبئة الاستمارة الصحية المعتمدة على الملف الصحي لكل حاج سواء كان مريضا مزمنا، أو غير ذلك.

وأوضح شامية أن هذه البطاقة يصحبها الحاج في حال حاجته لمراجعة طبية خلال طريقه لأداء مناسك الحج، أو خلال أدائه مناسك الحج بحيث يتم عرض البطاقة في هذه المراكز عند الحاجة.

وأشار إلى أنه سييتم تثقيف الحجاج في مراكز التطعيم المختلفة والموزعة على جميع أنحاء القطاع، وسيستمر التثقيف طيلة الأيام الأربعة من تفويج الحجاج، متمنيا للجميع رحلة موفقة، وأن يمن الله على الجميع بالسلامة التامة.