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152 شهيداً و 16750 جريحاً إثر اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:46 - 26 يوليو 2018
مسيرات العودة (16).JPG مسيرات العودة (16).JPG
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أعلنت وزارة الصحة بغزة أن حصيلة اعتداءات الاحتلال على المشاركين في مسيرة العودة الكبرى منذ انطلاقها في الـ 30 من مارس بلغ 152 شهيدًا و16750 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز.

قال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، إن عدد الشهداء من الأطفال بلغ 18طفلًا و 2 من الإناث قيما توزعت الإصابات ما بين 394 خطيرة و4120 متوسطة و12236 طفيفة.

وتستمر فعاليات مسيرات العودة على حدود قطاع غزة الشرقية تنديدًا بقرار الرئيس الأمريكي "ترمب" وكذلك تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

ويذكر أن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار أطلقت اسم "جمعة أبناء الشهداء" على الفعاليات التي ستشهدها الحدود غدًا الجمعة.

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