نادي إسباني يطلب ضم شيكابالا

تلقى لاعب المنتخب المصري، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، اليوم الأربعاء، عرضا رسميا من نادي "خيتافي" الإسباني لضمه إليه.

وطلب النادي الإسباني من مسؤولي "الزمالك" تحديد الطلبات المادية المطلوبة للحصول على خدمات شيكابالا بالموسم الجديد على سبيل الإعارة، بحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

كما عرض برنامج "المدرج" على فضائية "دي إم سي سبورتس"، صورة ضوئية من العرض الرسمي من النادي الإسباني الذي وصل لشيكابالا المقلب بـ "الأباتشي".

​وكان "شيكابالا" أصدر بيانا رسميا، أمس الثلاثاء 24 يوليو الجاري، يرد فيه على حديث رئيس نادي "الزمالك" مرتضى منصور، بشأن عدم انضمامه إلى معسكر الفريق في ألمانيا، كذلك كشف من خلاله عن تفاصيل كافة أزماته داخل "القلعة البيضاء".

خاص #المدرج يكشف عن عرض "خيتافي" الإسباني للتعاقد مع شيكابالا على سبيل الإعارة pic.twitter.com/scop7kFidH — dmc sports (@dmcsportstv) ٢٥ يوليو ٢٠١٨