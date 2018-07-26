"هيئة الجودة": كلية الطب في جامعة الخليل غير شرعية

اكدت الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي اليوم، ان كلية الطب في جامعة الخليل غير مرخصة وغير شرعية .

واشارت هيئة الجودة الى ان الكتاب الذي تملكة الجامعة من وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة د. خولة الشخشير بتاريخ 18 حزيران 2015 ورد به السماح لجامعة الخليل بالعمل على إعداد البنية التحتية في الجامعة لصالح كلية طب فيها .

واكدت الهيئة أنها خاطبت إدارة الجامعة عبر العديد من الكتب الرسمية تعلمها بضرورة وقف العمل على إنشاء كلية أو برنامج للطب، وذلك خلال الفترة الممتدة بين تاريخ كتاب الوزيرة المذكور وحتى تاريخه؛ إلا أن الجامعة استمرت بعدم تنفيذ الكتب الصادرة عن الوزارة.

واكدت الهيئة أنه لا يحق للجامعة تضليل الطلبة والمباشرة في أي إجراءات تتعلق بدعوتهم للتسجيل أو قبولهم في كلية أو برنامج للطب في الجامعة غير مرخص/ة أو معتمد/ة حسب الأصول.

واهابت الهيئة بالطلبة وذويهم بعدم التسجيل أو الالتحاق في هذه الكلية، وذلك لعدم إمكانية التصديق مستقبلاً على شهادات الخريجين منها وعدم الاعتراف بشهاداتهم من أي جهة حكومية أو نقابية ذات علاقة.

واكدت الهيئة على عدم شرعية ما يسمى بـ"كلية الطب في جامعة الخليل"، واوضحت انها ستتابع هذا الملف باتخاذ المقتضى القانوني لدى جهات الاختصاص.