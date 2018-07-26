"ناسا" تنشر مقطعا لصوت الشمس

نشر خبراء من وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على موقعهم الرسمي ملفا صوتيا غير عادي، حيث يمكن سماع اهتزازات صوتية للشمس. وقد تم تسجيل الذبذبات الشمسية لمدة 40 يوما باستخدام مرصد "SOHO" الفضائي.

وتتمتع الشمس باهتزازات نجمية مثل أي نجم آخر، حيث يمكن للعلماء من خلالها (الاهتزازات) أن يتوقعوا العمليات التي تحدث داخل النجم.

وقامت جامعت ستانفورد بجمع البيانات من المرصد الشمسي "Michelson Doppler Imager" وتحويلها إلى صوت، حيث تم إزالة بعض المؤثرات الخارجية من حركة المرصد نفسه وغيرها من الضوضاء. وعلاوة على ذلك ، تم تصفية النتائج وتسريعها 42 ألف مرة.