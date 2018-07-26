كورتوا على بعد خطوة من ريال مدريد

أعلن نادي "تشيلسي" الإنجليزي عن إتمام تعاقده مع حارسه الجديد، روبرت جرين، القادم من فريق "هديرسفيليد تاون" خلال فترة الانتقالات الصيفية.

تم النادي اللندني صفقة انتقال الحارس صاحب الـ38 عاما إلى صفوفه بعدما تم استبعاده من قائمة فريقه للموسم الجديد.

الأمر الذي دفع مدرب "تشيلسي" الجديد، ماوريسيو ساري، إلى الاستعانة بخدماته بعدما أصبح لاعبا حرا.

ويبحث "تشيلسي" العديد من الخيارات الأخرى، أبرزها جاك بوتلاند حارس "ستوك سيتي" أو كاسبر شمايكل نجم "ليستر سيتي".

يذكر بأن نادي "ريال مدريد" الإسباني كان بانتظار أن يقوم النادي اللندني بالتعاقد مع حارس مرمى جديد، من أجل الظفر بخدمات حارسه، تيبو كورتوا، الذي أصبح قريبا من النادي الملكي.