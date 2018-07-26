الطيراوي: أجهزة أمن السلطة تتجسس على المواطنين وتتجاوز كل الخطوط الحمراء

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح توفيق الطيراوي، أن بعض قادة الأجهزة الأمنية تتجسس على المواطنين في الضفة المحتلة، مما يؤكد أن الأجهزة الأمنية تجاوزت كافة الخطوط الحمراء.

وقال الطيراوي وفقاً لبيان نشره مكتب الطيراوي مساء اليوم الخميس: "إن ما تقوم به زمرة من الأجهزة الأمنية بالتجسس وجمع المعلومات الأمنية عن مواطنين فلسطينيين وطنيين، تؤدي إلى الإضرار بهم، حيث يتم اعتقالهم أو ملاحقتهم، في أجهزة السلطة التي وجدت للحفاظ على أمن المواطن ومصالحه تحت مبررات الفلتان الأمني، وغير ذلك، والذين يمارسون أعمالاً غير قانونية، هم أولئك الضباط الذين يجب أن يُفصلوا من المؤسسة الأمنية، وقد قدمت هذه الأجهزة الشهداء والأسرى جنباً إلى جنب وفي المقدمة مع أبناء شعبنا المناضلين لأجل الحرية والاستقلال".

وأضاف: "إن ممارسات بعض قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الذين يقومون بإذلال وترويع النساء والأطفال من أبناء شعبنا، تحت ذرائع مختلفة، باستخدامهم بعض ضباطهم في مهمات اقتحام للمنازل في ساعات متأخرة من الليل تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

ووجه رسالة إلى قادة الأجهزة الأمنية بالقول: "كفى.. كفى.. كفى، فقد تجاوزتم كل الخطوط المحرمة، وأصبحتم خدماً وعبيداً لمصالحكم ومصالح ذويكم، كفاكم استخدام أجهزتكم لمصالحكم الشخصية، واستغلال مناصبكم لأجنداتكم الشخصية".

ودعا الطيراوي، في نهاية بيانه، رئيس السلطة محمود عباس، بصفته القائد الأعلى لقوى الأمن، ورئيس الوزراء بصفته أيضاً وزيراً للداخلية، إلى ضرورة التدخل الفوري لوقف هذا السقوط المدوي، الذي يضر بسمعة كل الأجهزة الأمنية وقادتها، حتى الوطنيين منهم، نتيجة سلوك بعض قادة الأجهزة الأمنية.