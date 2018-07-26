رفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي في العراق

رفعت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد أسبوعين على حظرها، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية.

واضطر العراقيون في الأيام الماضية إلى استخدام برامج كسر الحجب، ليتمكنوا من الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي، فيما كانت الحكومة العراقية تبرر حجبها بـ"استخدام سلبي لتلك المواقع أثناء التظاهرات".

من جهتها أرسلت شركة viber رسالة اعتذار للعراقيين، جاء فيها: "تعطلت خدمة فايبر في العراق خلال الأيام القليلة الماضية بسبب انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء البلاد.. نعتذر عن الإزعاج الذي قد يسببه هذا الأمر عند رغبتك في التواصل مع الأصدقاء والعائلة".