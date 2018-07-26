سفير جمهورية الهند يزور سلطة النقد الفلسطينية

استقبل د. رياض أبو شحادة نائب محافظ سلطة النقد ممثلاً عن معالي المحافظ السفير الهندي في فلسطين سعادة السيد انيش راجان.

ورحب أبو شحادة بالسفير ونقل إليه تحيات المحافظ عزام الشوا الذي يثمن عالياً العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين.

وتأتي هذه الزيارة استكمالا للحوار المستمر منذ عدة سنوات مع البنك المركزي الهندي وتهدف إلى تمتين وتعزيز العلاقة بين سلطة النقد الفلسطينية والبنك المركزي الهندي في عدة مجالات وأهمها الاستقرار المالي والرقابة المبنية على المخاطر وقواعد البيانات الشمولية Big Data والشمول المالي.

وأطلع نائب المحافظ السيد انيش راجان على آخر التطورات المصرفية في فلسطين مشيرا إلى أن سلطة النقد بتوجيهات ومتابعة مستمرين من المحافظ ومجلس إداراتها تواكب وتطبق أحدث الممارسات في مجال العمل المصرفي وهو ما انعكس بالإيجاب على مسيرة سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المصرفي الفلسطيني وتطورهما. وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقة وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للقطاعين المصرفيين في كلا البلدين.

من جهته أبدى سعادة السفير انيش راجان الاستعداد الدائم لتطوير العلاقة بين البنك المركزي الهندي وسلطة النقد في كافة المجالات وقدم سعادته التهنئة للدكتور أبو شحادة بمناسبة تعيينه نائبا لمحافظ سلطة النقد.